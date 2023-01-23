『KEELA キーラ BELAY PRO JACKET プリマロフト XS【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 08時 20分に出品され03月27日 08時 20分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KEELA BELAY PRO プリマロフト ジャケット XS



カラー ブラック



表示サイズ XS

実測サイズは平置き計測で

身幅 約56cm

着丈 約72cm（襟含まず）

肩幅 約49cm

袖丈 約62cm



ナイロン リップストップ シェル

中綿 プリマロフト



表示サイズはXSですが、英国サイズ？のためか、日本サイズとしては

S〜Mでしょうか。ややゆったり目のつくりです。実測サイズを参考にしてください。



数回使用程度の美品かと思います。





#プリマロフト

#プリマロフトジャケット

#キーラ

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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ KEELA

キーラ

BELAY

PRO

JACKET

プリマロフト

XS