『MONCLER GABERIC レザー size0【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 11時 56分に出品され03月26日 11時 56分に終了予定です。即決価格は101,200円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



モデル···その他



柄/種類···その他



サイズ···0



国内正規品

阪急メンズ大阪で購入

超美品

数回着用しましたが目立った傷や汚れはありません

中古品の為ノークレーム、ノーリターンでお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MONCLER

GABERIC

レザー size0