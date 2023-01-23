『COMME des GARCONS コムデギャルソンオムプリュス シャツ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 15時 25分に出品され04月11日 15時 25分に終了予定です。即決価格は26,910円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COMME des GARCONS HOMME PLUS



コムデギャルソンオムプリュス



デカダンス Decadence



ロングシャツ ロング シャツ



ヴィンテージ 解体 再構築 シャツ



ヴィンテージ素材使用の為組成等不明



シルクの感じです。



Sサイズ



肩幅 43cm

着丈 88cm

身幅 52cm

袖丈 65cm



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。





13年前のコレクションの代名詞とも言えるシルクっぽいヴィンテージスカーフ生地のパッチワークロングシャツ。当時、こちらのアイテムに関しては生地が少ない為Sサイズしか生産されなかった大変貴重なシャツになります。ヴィンテージの生地を使用する事で古き良きものの価値感を改めてギャルソンのフィルターを通して表現したシャツになっています。



COMME DES GARCONS コムデギャルソン

HOMME PLUS オムプリュス

HOMME オム

SHIRT シャツ

DEUX ドゥ

BLACK ブラック

JUNYA WATAMABE ジュンヤワタナベ

MAN マン

eye アイ

PLAY プレイ

CDG 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: コムデギャルソンオムプリュス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ COMME

des

GARCONS

コムデギャルソンオムプリュス

シャツ