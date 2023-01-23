『LG 電気乾燥機 S3WF Styler 除菌消臭 衣類ケア 家電 Y170【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 07時 47分に出品され03月26日 07時 47分に終了予定です。即決価格は36,478円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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LGの電気乾燥機 Stylerです。



■スチームの力で簡単キレイ

独特の気流となって立ち上がりながら衣類を まんべんなく包み込み、庫内に充満して菌や

ニオイを取り除きます。

気になる花粉やPM2.5も除去します。



■忙しい毎日でも自宅で簡単ケア

毎日洗濯できないスーツもその日のうちにリフレッシュ。「ズボンの折り目ケア」機能でパンツのお手入れも簡単。

クリーニングに出す手間が省け、ゆとりある時間を。



メーカー

LG



型式

S3WF



年式

2021年製



乾燥方式

電気



標準乾燥容量

4着



主な機能

毛布乾燥

セーター乾燥

しわとり機能

タイマー



サイズ

幅x高さx奥行き

445x1850x585 mm



状態

目立った汚れやキズはございません。



#Y170



※初期不良のみ保証いたします。



家具、家電、アウトドア、筋トレ器具、生活用品、幅広くその他商品多数出品しております！



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#総合リサイクルPLAZA ○○



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