『Apple Watch Hermèsエルメス ドゥブルトゥール ストラップ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 18時 55分に出品され03月31日 18時 55分に終了予定です。即決価格は21,560円に設定されています。現在17件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Apple Watch HERMES レザーベルト ２本

アップルウォッチ エルメス レザーベルト

ドゥブルトゥール 二重巻バンド

スカーフ柄「デッラ・カヴァッレリア」 ホワイト

フランス製



AppleWatchの38mm・40mm・41mmサイズに対応しています。

手首周り 140-160mm

Apple純正品

エルメス正規店での購入品

写真の箱に入れて発送致します



他のサイトでも販売中ですので、突然出品を削除することはご容赦ください。

もし質問があります、先ずはコメント下さい(^ ^)

宜しくお願い致しますm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ Apple

Watch

Hermèsエルメス

ドゥブルトゥール ストラップ