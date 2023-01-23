『DANTON ダントン インナーダウン ノーカラー ブラック 38【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 21時 25分に出品され03月14日 21時 25分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

DANTON ダントン インナーダウン ノーカラー ブラック 38



○サイズ

サイズ38（M相当）

肩幅42cm

身幅48cm

袖丈61cm

着丈61cm



平置き実寸。

素人による採寸になりますので多少の誤差はご了承ください



○状態

使用感の少ない状態の良い商品です

素人検品の為、見落としがある可能性がございますのでご了承ください



○特徴

一枚での着用、インナーとしての着用のてどちらでも使用できます



○カラー

ブラック



○素材

ナイロン

詰物:ダウン90% フェザー10%



○その他

配送によるたたみジワはご容赦ください。

ご不明な点はご連絡をお願い致します。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します



#パタゴニア

#ノースフェイス

#アークテリクス

#ワイルドシングス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DANTON

ダントン

インナーダウン

ノーカラー

ブラック 38