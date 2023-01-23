『Dyson HP 01 空気清浄機機能付ファンヒーター hot+cool【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 13時 08分に出品され04月26日 13時 08分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 売れなければ取り下げがあるかもしれませんのでお早めに☆



比較的綺麗に使用し、フィルターは10枚目の画像が現状になります。

傷やスレは目に付いた物を撮影しました。

恐らく2016年に出たモデルかと思います。

今年の春先まで使用しており、問題なく使用できます。

リモコンも使用できます。



説明書もございます(*´˘`*)



パーツ取り等での購入もオススメです。

埃等は綺麗に拭きあげましたが、中古品ですのでご理解頂ける方よろしくお願いします。



【安全性と便利さ】

羽根がないため、小さなお子様やペットがいる家庭でも安全に使用できます。電源コードも付属しており、すぐに使用可能です。



- ブランド: Dyson

- 電源コード: あり



ご覧いただきありがとうございます。





1度人の手に渡っている物ですのでご理解頂ける方のみ購入お願いします。

即購入可です⭕️



他にも出品物があります。

まとめ依頼⭕️値下げ交渉大歓迎⭕️ですのでご利用ください。

値下げ交渉の場合は希望額を提示して頂けるとスムーズです。

御希望に沿い切れないかもしれませんがなるべく対応させて頂きます⭕️

コメントもお気軽にどうぞ。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>扇風機・サーキュレーター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイソン