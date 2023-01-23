『GQ715◇Nigel Cabourn : HarrisTweed 100周年【2024年最新】 』はヤフオクでから04月17日 07時 37分に出品され04月17日 07時 37分に終了予定です。即決価格は16,928円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品の説明】



商品名 ：GQ715◇Nigel Cabourn : HarrisTweed 100周年 MALLORY JACKET◇48◇グレー 定価￥82950- ナイジェルケーボン マロリージャケット

状態 ：ほとんど着用感を感じないキレイな状態です

付属品 ：無し



【サイズ】



表記サイズ：48(M)

実寸サイズ： 着丈 cm 肩幅 cm 袖丈 cm 身幅 cm



【注意事項】



・検品には細心の注意を払っておりますがどうしても細かい汚れ等を見落としてしまう場合がございます。出品しているお品がUSEDという特性上、あまりに神経質な方は購入をご遠慮ください。

・ヴィンテージ加工の施されたお品に関しましては着用していてできたダメージとデザインとしてのダメージの区別ができにくい場合がございます。

・御使用されているパソコンやスマートフォンのスペックや環境状態によって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える事が御座います。



【発送】



※水曜日と日曜日は発送やメッセージのやり取りができません。

・基本的にお支払い確認日の翌日までに発送させて頂きます。

・都合により発送が遅れる際はご連絡させて頂きます。お急ぎの方は落札前に質問欄からご連絡ください。

・梱包に関しましては送料をお安くする為にコンパクトにします。多少の折りシワなどはご了承下さい。キャップ等はできる限り型崩れしない様に梱包いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ナイジェルケーボン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ GQ715◇Nigel

Cabourn

:

HarrisTweed

100周年