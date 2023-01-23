『バーバリーロンドン ロングコート トレンチコート ノバチェック オーバーサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月06日 11時 27分に出品され05月06日 11時 27分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ◎値下げ/価格交渉 OK⭐️

◎即購入OK

◎1～2日で発送

◎偽物の場合返金対応致します



We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase.





■商品状態



ランク : 《B》



右ポケット付近に少し汚れがありますが綺麗なお品となります。



写真、コメントにてご確認ください。







■ブランド：Burberry バーバリー





商品情報：Burberry London バーバリー ステンカラーコート ノバチェックベージュ



サイズ：L相当

裄丈80cm

身幅58cm

総丈110cm



管理番号：MTM-20





※本商品は大手ブランドオークションより購入した、《確実正規品》です。真贋済みですので、安心してお買い求め下さい★



■配送について

入金確認後、1〜2日で発送致します。



※商品はあくまでもused品になります。

ご理解の上、ご購入よろしくお願いいたします。



※写真の写り方により、風合いや色合いが多少異なる場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリーロンドン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ バーバリーロンドン ロングコート トレンチコート ノバチェック オーバーサイズ