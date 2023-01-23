『❤️1piu1uguale3 ボアチェスターコート❤️wjkジュンハシモトAKM【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 18時 12分に出品され04月01日 18時 12分に終了予定です。即決価格は25,500円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1piu1uguale3の新作『BOA CHESTER COAT』を出品させて頂きます。



こちらは、1piu1uguale3表参道ヒルズ店にて購入しました。

購入価格は、132000円でした。

雑誌LEONでも取り上げられ、店舗でも即完売しておりましたので、お探しの方も多いのではないでしょうか。



『BOA CHESTER COAT』は、従来のボアの表情に更にひねりを加えて新しい見え方を実現したボアコート。

高密度なパイル組織にウールを入れることで、冬素材本来のリッチな温かみが生まれ、贅沢なタッチと軽い着心地を体感出来ます。

ループ顔の存在感、見た目と軽さのギャップ、丸みのあるフォルムが優しいボア素材です。



状態は、試着しただけでもったいなくて大切にコレクションしておりました。

色褪せやボア潰れなどももちろん見られず、新品同様の状態です。



BOA CHESTER COAT

品番：MRC132 WSL005

カラー：ブラック

サイズ III（S）

肩幅約42cm

身幅約50cm

袖丈約62cm

着丈約94cm



画像では、白っぽく写っている箇所がありますが、実物は真っ黒になります。



購入時の半額以下にて出品させて頂きますので、お探しの方はぜひ。



他にも、ディオールオムやカズユキクマガイ、バックラッシュやTFW49などを出品しておりますので、ぜひご覧下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ウノピュウノウグァーレトレ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ❤️1piu1uguale3

ボアチェスターコート❤️wjkジュンハシモトAKM