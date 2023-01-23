『ポールスミスダウンジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 03時 56分に出品され04月27日 03時 56分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポールスミス

ダウンジャケット

Paul Smith

数回しか着用していないため美品

本物



女性、男性どちらも着れます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ポールスミスダウンジャケット