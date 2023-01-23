『Ys ワイズ ヨウジヤマモト yoji yamamoto ウール コート 美品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 10時 19分に出品され03月17日 10時 19分に終了予定です。即決価格は16,700円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 早い者勝ちですので、この機会に是非！



◉ご紹介

こちらはワイズ、ヨウジヤマモトのカーキ色ロング丈ウールコートです！



状態も良く、まだまだ長くお使いいただけます♪



ウール素材も軽いため、着用時も疲れにくいです！



ボタンはダブルタイプでヨウジヤマモトらしい装飾も付いており、背面のスリットラインもかなり珍しい他にない逸品です。



希少なお品ですのでこの機会に是非いかがでしょうか？





◉サイズ

着用感 メンズLサイズ



着丈 112センチ





※気になることがございましたら、お気軽にコメントください！

※無言購入可能です^ ^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ワイズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Ys

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ヨウジヤマモト

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