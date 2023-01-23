『サイズ1 undercover leather down jacket【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 03時 50分に出品され04月25日 03時 50分に終了予定です。即決価格は28,392円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アンダーカバー 袖レザー ダウンジャケット



正規品



使用回数少ないです。



サイズ1



カラー/黒



迅速に対応致します。



どうぞ宜しくお願い致します。



undercover 高橋盾 Jun Takahashi 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アンダーカバー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ サイズ1

undercover

leather

down

jacket