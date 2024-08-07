『E653 Panasonic 衣類乾燥機台座セット NH-D605/N-31U【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 02時 26分に出品され03月06日 02時 26分に終了予定です。即決価格は35,904円に設定されています。現在155件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Panasonic/パナソニック

除湿形衣類乾燥機/簡易ユニット台セット

NH-D605/N-31U



衣類乾燥機

品番 NH-D605

容量：6kg

年式 2023年製

乾燥方式：電気

主な機能：毛布乾燥/セーター乾燥/シワ取り機能/タイマー

サイズ

幅x高さx奥行き：600x697x544mm



簡易ユニット台

品番 N-31U

サイズ

幅x高さx奥行き：704x537x432mm



基本的な動作の確認と簡易的な清掃は行っておりますが使用に伴うキズ汚れなどございます。

詳細は写真をご確認ください。またご不明な点があればお気軽にコメントまでお願いいたします



指定エリアは送料無料 その他エリアは送料をご相談させて頂いてます。事前にご相談ください。



【神奈川県厚木市】にて保管しております。



「直接引き取り」「こちらから配送」のみ対応致します。



【ご配達について】



※配送可能な地域※

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配送の時間帯、10:00~15：00



お届け日時にご希望添えない場合がございます。

ルートの関係上、大型のものは午前中のお時間をお願いしております。



ご了承のほどご購入よろしくお願いいたします。



【注意】

●ご指定場所までの搬入になります

●組み立て設置は行っていません。有料ではありますがご希望であれば事前に必ずコメント下さい。現地での対応は出来かねます。(接続+3000円)

また嵩上げ台などの用意はありませんので必要であればご準備をお願いいたします

現地での対応は出来かねます。

●2t進入可能が前提となります。

●お部屋に万が一商品が入らなかった場合、そのまま商品は置いていく形となります。

ご購入前に搬入経路と設置場所の確認をお願いします。

●搬入する際に【メゾネット】【エレベーターなしの階段作業】【ドア外し】等使用する配送は別途料金を頂くことがあります。 ご購入前にご相談ください

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2024080713000 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>衣類乾燥機 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: パナソニック