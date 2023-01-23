『mont-bell イグニスダウン パーカ Mens M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 18時 10分に出品され03月26日 18時 10分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在974件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【状態】

2022年にモンベルオンラインショップにて購入、2シーズン使用しましたが、生活環境下ではオーバースペックで、機能を持て余していました。

機能的な破損や破れ、汚れもなく、まだまだ使っていただけると思います。

スタッフバッグあり。

ホームクリーニング後、圧縮して発送いたします。

中古品にご理解がある方、よろしくお願いします。



【仕様】

・ブランド: mont-bell

・色: インディゴ(IND)

・サイズ: M

・表地：ゴアテックス インフィニアム™ ウインドストッパー® ファブリクス

・中綿：1000フィルパワー・EXダウン



特徴···透湿,防風,保温/防寒,ゴアテックス 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンベル

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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