『⭐️3/8最終⭐️ADORE カシミヤ混2TONEリバージャケット セレモニー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 11時 31分に出品され03月23日 11時 31分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在784件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★★最終価格★★

現価格からのお値下げはございません。





◉画像・商品説明文の無断転載はご遠慮下さいませ◉

◉希望価格の登録は対応しておりません◉





⭐️3/8(金)まで出品⭐️

期間限定で再出品致します。クローゼット整理中につき出品しております。現価格でお譲り先がなければ、今年秋頃に価格を上げて再出品致します。お安くしておりますのでお値引きはご遠慮下さい。最終出品となりますのでよろしくお願い致します。





2023AW

ADORE アドーア

2TONEリバージャケット

完売カラー





リバーシブルでカラーを楽しむ、カシミヤ混ジャケット。幅広いシーンで着回しやすい、ADOREの定番ノーカラージャケット。前が続き袖、後ろがドロップショルダーのカッティングになっています。肩のラインを滑らかに見せるシルエットにこだわりました。両面にパッチポケットがつきます。リバーシブル仕様で、異なるカラーを2WAYでご着用いただけます。16番単糸のウール90％ カシミヤ10％の紡毛糸を使用した接結タイプのリバー素材を使用。糸から別注紡績で作り上げています。軽く起毛し温かな質感を出しています。





○状態:新品タグ付き

○カラー:ベージュ×エクリュ

○素材:羊毛90% カシミヤ10%

○サイズ:36 バスト120㎝ 着丈63㎝ 裄丈78.5㎝

○定価:74,800円





アドーアの人気定番2TONEリバー素材のコートです。こちらのカラーは人気ですぐに完売となりました。



ベージュ×エクリュの上品なカラー。シンプルながらもさらりと羽織るだけでこなれ感やエレガントな表情を与えてくれるアドーアらしいアイテムです。



卒園式や卒業式などの行事、セレモニーなどにも素敵にご着用いただけます。柔らかいお色味ですので肌寒い春先までご活用いただけます。





✔︎最終価格で送料込みのためお値引きはご遠慮下さい。

✔︎保管時の多少の皺や擦れ等はご了承下さい。

✔︎コンパクトに梱包致しますのでご了承下さい。

✔︎評価0の方、悪い評価がある方のご購入はご遠慮下さい。

✔︎ご購入前にプロフィールをご確認下さい。





セレモニー、オケージョン

エブール、ルフィル、ドゥロワー、ブラミンク、シクラス、エストネーション、ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、ロンハーマン、フォクシー、シーニュ、yori、ohga などお好きな方に。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: アドーア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ⭐️3/8最終⭐️ADORE

完売

カシミヤ混2TONEリバージャケット

セレモニー