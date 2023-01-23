『NIKE ACG ナイキ ダウンジャケット フード切り替え【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 22時 21分に出品され03月10日 22時 21分に終了予定です。即決価格は11,115円に設定されています。現在729件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ワンシーズン着用しました。

洋服整理の為、出品します。



古着の為、多少の使用感や汚れ傷等ありますが、まだまだ問題なく着ていただけるコンディションかと思います。かなり暖かいです。



即購入の方を優先させていただきます。



肩幅 50cm

身幅 50cm

着丈 70cm

袖丈 53cm (素人採寸)



カラー···ブラック

種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)





性別···メンズ



特徴···保温/防寒



特徴···保温/防寒,防風 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ナイキエィシージー

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