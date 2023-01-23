『定価約3.58万★美品 ユナイテッドアローズ ウールチェスターコート S【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 03時 25分に出品され04月18日 03時 25分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●定価34800円

脱着可能薄め中棉インナーベスト仕様

秋から冬、春も使えます

88%ウール





インナー付きチェスターコート

Aラインシルエット ミドル丈・ロング丈





メンズ アウター 冬



●ブランド

ユナイテッドアローズ







★冬場暖かいウールチェスターコート

マートな着こなしになります。





後ろ姿も非常にカッコいいです。

裏ポケットあり





長袖デニムジャケット/Gジャン・ジージャン

ニットセーターやカーディガンと相性いいです

シンプルなユニクロやジーユーの洋服にも合わせやすい

スウェットやトレーナー、パーカーの重ね着用もちろんOK







●状態

新品未使用







●色

紺色 ネイビー

柄物 格子柄チェック柄





●サイズ

Sサイズ

身長165-173cmでちょうど良いサイズでした。

(普段無印良品、ジャーナル スタンダードやナノユニバース・ビューティ&ユース シップス・ビームスやアーバンリサーチの日本サイズS相当です)





肩幅42

身幅50

着丈78

袖長60





シンプルなユニクロやジーユーの洋服にも

合わせやすいと思います。スウェットやトレーナー、パーカーの重ね着用もちろんOK!!







メンズ コート アウター

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厚手ウールピーコート ビジネスコート

シンプルオシャレ•スタイリッシュ





よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ユナイテッドアローズ カラー: ブラック系/ブルー系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 定価約3.58万★美品 ユナイテッドアローズ

ウールチェスターコート

S