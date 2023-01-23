『米国製【80s】エルエルビーン マウンテンダウンジャケット フード付 65/35【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 11時 06分に出品され03月15日 11時 06分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 米国製【80s】エルエルビーン グースダウンジャケット フード付き



高騰しきった感のある一般認知されたお金を出せば買えるヴィンテージより、個人的に好きでオススメなこれから輝く名作かなと思います。



大きめのポケットにUSA物らしいカラーリングにグースダウン。

ある程度の年齢になっても長く着れるお品かと思います。



MADE IN USA



カラー：ティール グリーン系



サイズ ：L



着丈：約90㎝(後ろの襟の付け根から裾)

身幅：約66㎝(脇下から脇下を直線)

肩幅：肩に縫い目なし

袖丈：袖に縫い目なし

裄丈：約95㎝(首の付け根から肩を通り袖先までの長さ)



素人平置き採寸の為、誤差はご了承下さい。



●素材

グースダウン



●状態



7/10



10 新品または未使用同等レベルです。

9 着用1回～数回程度の美品です。

8 使用感が少なく、キレイな状態です。

7 使用感はありますが状態は良いです。

6 まだまだお使いいただける並の状態です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エルエルビーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 米国製【80s】エルエルビーン マウンテンダウンジャケット フード付 65/35