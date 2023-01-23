『【新品未使用】IGT対応 フラットバーナー【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 19時 54分に出品され04月09日 19時 54分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 撮影のためケースから出しましたが未使用です。



IGT対応のシングルバーナーです。

脚を開くことにより自立するためテーブル等に置いても使用できます。



デザインはネイチャーハイクのポータブルガスストーブに似ており、

操作部が上部にあるため火力調整などがスムーズに行えると思います。



OD缶対応ですが、

別売りのアダプターを装着すればCB缶にも対応します。



出力：4000ワット

色 ：黒

重さ：2.2kg



#フラットバーナー

#IGT

#キャンプ

#ネイチャーハイク 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>バーベキュー・調理用品 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ネイチャーハイク

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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バーベキュー・調理用品 タグ 【新品未使用】IGT対応

フラットバーナー