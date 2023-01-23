『スパイ SPY DOOM ドーム スキー スノーボード ゴーグル スペアレンズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月25日 04時 14分に出品され04月25日 04時 14分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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メーカー：spy

モデル：doom

レンズカラー GREEN SPECTRA MIRROR

HAPPY LENS

定価：29,400円



詳細

闇の中に光がある。 Dooms Locksteady 指紋不要のクイック交換レンズ システム。レンズの交換は、プッシュ、ポップ、ロックと同じくらい簡単です。



柔軟なポリウレタンからカスタム構築

Locksteady クイックチェンジシステムを搭載

アンチフォグ 5.5 ベース ARC© 球面デュアルレンズ システム、アンチスクラッチ保護付き

吸湿発散性 Dri-Force フリースを備えた 3 層 Isotron フェイス フォーム

シリコンリブ付きストラップ、100% UV プロテクション

SPYのフライトストラップで利用可能

ヘルメットと互換性のあるベルト



状態

数回使用しました。目立ったキズや汚れなく綺麗な方だと思います。スペアレンズ付きで、曇りやナイターなどにも対応します。詳しい状態は写真にてご確認お願い致します。



24時間以内にヤマト運輸にて発送致します。

中古品扱いになりますので、ご了承の上ご検討下さいませ。

ご不明点などありましたらお気軽にコメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スパイ