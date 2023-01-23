『モンベル パーマフロストダウンパーカ unisex メンズXSサイズ BLACK【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 09時 32分に出品され03月19日 09時 32分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在467件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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定価￥35200

男女兼用xsですのでレディースのМサイズ相当になります。



ダウンの保温力を最大限に引き出すボックス構造により、抜群の保温性を発揮するパーカです。アウターとしての機能と優れた保温性を備え、さまざまな気象条件下で活躍します。

※完全防水ではありません。



仕様

【素材】表地:ウィンドストッパー®ファブリクス バイ ゴアテックス ラボ[表:30デニール・バリスティック®ナイロン・リップストップ]

裏地:20デニール・バリスティック®ナイロン・タフタ[帯電防止加工]

中綿:800フィルパワー・EXダウン

【平均重量】558g

【サイズ】XS、S、M、L、XL（男女兼用）

【収納サイズ】∅16×26cm

【特長】ダウンプルーフ加工/デュアルアクスルフード/アクアテクト®ジッパー/ジッパー付きポケット3個（胸1、腰2）/ジッパーがあごに当たらない仕様/リードイン・コードシステム/アルパインカフ/スタッフバッグ付き



中古品にご理解頂ける方のご購入お待ちしております。

ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS)

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登山ウェア・アウトドアウェア タグ モンベル パーマフロストダウンパーカ unisex メンズXSサイズ BLACK