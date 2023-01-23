『カナダグース マクミランパーカー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 20時 52分に出品され04月30日 20時 52分に終了予定です。即決価格は34,040円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モデル···MACMILLAN PARKA



定価：163,900円(税込)



サイズ···L

着用回数１０回程度、状態はかなり良いです！

カナダグース特有の白いスレなども目立ったものはありません

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値下げ交渉OK 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ カナダグース マクミランパーカー