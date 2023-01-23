『dyson HP 00 IS N【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 19時 31分に出品され03月30日 19時 31分に終了予定です。即決価格は14,430円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用となります。



新品 未使用 未開封



景品で当たったのですが使用しないので出品します。



リモコン付き

ホット&クール

空気清浄機

一台３役



他の空気清浄機とは違い、PM 0.1レベルの微細な粒子を自動で99.95％除去。また、有害なガスも除去します。空気を清浄しながら、温風も涼風も。他にはない一台三役。



箱の回りがシワのように見えますが、プラ？でまいてあるのでそのシワです。

箱自体も綺麗です。

送料も込みの金額です！



【商品名】



Dyson ダイソン Pure Hot + Cool アイアン/シルバー HP00ISN 空気清浄機能付ファンヒーター



【商品説明】



■他の空気清浄機とは違い、PM 0.1レベルの微細な粒子を99.95％除去

高い密閉性をもつ360°グラスHEPAフィルターで花粉やウイルス、バクテリア、PM 2.5、ニオイも除去します。



■有害なガスも除去

活性炭を3倍に増やし、トリス緩衝液を浸透させた活性炭フィルターで、VOC(揮発性化合物)やニオイなども除去します。



■空気を清浄しながら、暖かい風、涼しい風

年間を通して空気を清浄しながら、冬はより早く、均一に部屋を暖め、夏はパワフルで涼しい風を届けます。



■ジェットフォーカステクノロジー搭載

遠くまでパワフルな風を届けるフォーカスモードと、より広範囲に風を届けるワイドモード。



■Air Multiplierテクノロジー

空気を増幅させることでパワフルな風を生み出します。羽根がないからスムーズな風を送り出します。



■安全への配慮。お手入れも簡単

転倒時自動防止機能を搭載しています。また、お手入れが大変なカバーや羽根がありません。



■夜間の使用にも最適

サーモスタット機能、スリープタイマー、転倒時自動停止機能を搭載しているので夜間でも快適。



タイプ···空気清浄機



タイプ···加湿空気清浄機



タイプ···空気清浄機



楽天等で新品でおおよそ50000円の

商品となります

よろしくお願い致します。



#Dyson

#dyson 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダイソン