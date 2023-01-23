『CAMPLIN カンプリン ウールコート 46号【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 16時 08分に出品され03月20日 16時 08分に終了予定です。即決価格は10,179円に設定されています。現在987件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #銀の斧の服

#カンプリン

#ピーコート

#トラッド

#テイジンメンズショップ

#モンゴメリー



made in EU

ウール65%

ポリエステル30%

ナイロン5%



参考数値

着丈76センチ肩幅41.5センチ

身幅50センチ

ヨーロッパサイズの46です。

172センチ65キロの

参考定価 85,800（税込）



フリマにて買い求めましたが一度袖を通したましたが下に分厚いものは着られずサイズが合わなかった為にクリーニングして再出品致しました。

オーセンティックなフォルムを残しながら現代風にアレンジしたオシャレなコートです。



以下出品者様のコメントをお借り致します。



1800年代における英海軍の下士官達へのコートの企画、製作を行っていたカンプリン家。Pコートの語源とも言われており、軍の厳しい基準をクリアしたカンプリン一族は、その後、高品質なPコートの専業メーカーへと昇華していきます。

1850年に創業し、英国の王室海軍にもユニホームを供給した名門は、上級将校向けのコートをより着やすく機能的に進化させ、また若い将校向けのPコートを発案したとも言われています。

グリーンのラインが入ったブルーリボンは、当時獲得した「ゼネラルサービスメダル」の面影で、近年生産拠点をイタリアに移し、よりモダンなコレクションを展開しています。

綺麗なシルエットで品格があります。これからの季節に是非御検討下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CAMPLIN



カンプリン



ウールコート 46号