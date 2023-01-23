『PRIMAVERA 空気清浄機 OP-Z200【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 10時 29分に出品され03月22日 10時 29分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【製品概要】

PRIMAVERAの空気清浄機OP-Z200は、快適な室内環境を提供するために設計されています。高性能フィルターを搭載し、空気中の微細な粒子やアレルゲンを効果的に除去します。



【特長】

このモデルは、静音設計でありながら強力な清浄機能を持ち、家庭やオフィスでの使用に最適です。デザインも洗練されており、インテリアに馴染むスタイルです。



【使用方法】

簡単な操作で、すぐに使用を開始できます。フィルターの交換も容易で、メンテナンスが簡単です。



- ブランド: PRIMAVERA

- 製品名: 空気清浄機

- 型番: OP-Z200

- メーカー: IRSYSTEM Co. Ltd



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用