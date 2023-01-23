『ノースフェイス アコンカグアフーディ 黒Lサイズ DW91314【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 14時 01分に出品され03月16日 14時 01分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイス アコンカグアフーディ 黒Lサイズ DW91314



ノースフェイスのレディースダウンジャケット、アコンカグアフーディ 国内正規品、黒Lサイズです



2〜3年前に新宿の石井スポーツで4〜5万で買ったダウンジャケットで、ロゴの刺繍が黒でとてもカッコ良いです



ダウンの封入量が多くたっぷり入っており、これ系のノースのダウンでは確かこれが1番暖かいモデルです



詳細は品番で検索してください

サイズ感はメジャーあてた画像みてください



厳冬期に車に入れていましたが、あまり着ていないので、破損や劣化などなく、状態はとても良いと思います



163cm、太ってませんがスポーツ系の体型、普段日本のお洋服はL以上、海外のブラックダイヤモンド・ノースフェイス・アークテリクスはS〜、国内ナイキやアンダーアーマーのトップスはL〜を着ています ノースフェイスは大きいのが多いですがこの服はそこまで海外Lサイズな感じではなく日本Lっぽい感じで、ふわっとフィットして形が綺麗です



購入後、外岩に頻繁に行くようになり、しっとりと柔らかく上品なこのジャケットを破くのはもったいないと思い、ここ1年ほとんど着てません



岩用のタフなジャケットを別途買ったので、このジャケットは、この上品なダウンが似合う方にお譲りしますw



現状渡しの分お安くしていますので値引交渉は対応しません



多忙のため毎日自動で値下げされる設定にしてますので、安く欲しい方はいいねして希望価格までお待ちください



※保管のホコリ・汚れ・しわなどあった場合は受け取ったらお洗濯・お掃除してください



簡易梱包・返品不可・現状渡しで気にされないおおらかな方、ご検討お願いしますw



80サイズ段ボールにできるだけ潰さずふわっと入れて発送します、開梱時のカッターナイフ気をつけてください！



出荷できない日がありますのでプロフィール読んでください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

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