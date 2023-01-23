『apart by lowrys casheep ダブルロングコート 947433【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 03時 39分に出品され04月22日 03時 39分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数回着用後クリーニングに出し、かけて保管しています。喫煙者、ペットなし。

シワ、毛羽立ちなく、未使用に近い状態。

ライトカーキなので明るい印象です。

私はブルベですが違和感なく着られましたし、イエベさんも得意なカラーだと思います。





オリジナル素材 CASHEEP HIGHLAND WOOL を使った軽くて暖かい新作アウター！！

【デザインと特徴】長く愛用していただけるようなシンプルさでありながら、他と差を付けられるような存在感のあるウールロングコートです。今年のcasheepシリーズの中で一番ハンサム系のかっこいいコートになります。ストンとした縦長のロング丈で、少しルーズシルエットなダブルコートは、一番上のボタンを留めて詰めて着用しても新しい見え方でおしゃれ◎ ポケットフラップはしまってすっきりさせることも可能です。

【素材特徴】■CASHEEP HIGHLAND WOOL×CAPE MERINO WOOL BLENDこの生地は、希少性の高い綿羊絨（メンヤンロン）羊毛と南アフリカ地方（ケープ州）の温暖な気候で育った膨らみのある毛質のケープメリノをブレンドした糸で織り上げました。滑らかで光沢のあるカシープの特性に暖さと軽さが加わった素材です。【洗濯可否】ドライクリーニングでの処理が行えます。

【スタイリング】マキシ丈なので、ロングスカートやマキシワンピースの上から羽織ってもバランスがとりやすいです◎





着丈···ロング

柄・デザイン···無地

季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アパートバイローリーズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ apart

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ダブルロングコート 947433