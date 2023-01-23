『SALEお買い得！イタリア製Angelamele Milano コート新品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 19時 26分に出品され03月09日 19時 26分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 イタリア製angelamele milanoのコート新品タグ付きです。カラーはトレンドのフューシャピンク。

訳あってお安くお譲りします。定価は約6万円のお品です。さすがはイタリア製デザイナーブランド、高級感があります。

バージンウール25%混で暖かく、形が綺麗！

Mくらいの方にオススメです。

サイズは以下の通り。早い者勝ち！



肩幅約41センチ、身幅約48センチ、丈約91センチ、袖の長さ約63センチ



柄・デザイン···無地



カラー···ピンク



着丈···ミドル



季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ SALEお買い得！イタリア製Angelamele

Milano

コート新品