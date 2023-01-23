『新品未使用！タグ有！IENA PE/ポプリンオーバーショートコート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 23時 23分に出品され03月28日 23時 23分に終了予定です。即決価格は12,051円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品未使用！タグ有り！

PE/ポプリンオーバーショートコート



ブランド:IENA

サイズ:36

カラー:ベージュ

定価:38500円



タグは切ってしまいましたが新品未使用です！



以下商品説明



【2024SS】

IENA



※こちらの商品は、品番：23020900043010の追加品番です。

※ネイビー(040)が追加、グレーB(006)・ベージュ(027)が新色になります。

※若干の仕様変更がある場合がございます。



毎年大人気のポプリンシリーズから、オーバーショートコートが再登場！



ポリエステルポプリン生地をワンウォッシュし、撥水加工を施した素材を使用。

程よい張りとなめらかなタッチが独特の風合いです。

デザインはオーバーサイズの変形トレンチコートをショートコートにリニューアル。

特徴的なフォルムや袖口のデザインはそのままに、サイズやバランスを丈に合わせて調整しています。

裏なしの仕立てでオーバーサイズなので、中に着込んで早めの時期からお召しいただけます。



＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

透け感：無し

裏地：無し

伸縮性：無し

光沢感：ややあり

生地の厚さ：普通

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: イエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品未使用！タグ有！IENA

PE/ポプリンオーバーショートコート