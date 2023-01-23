『【新品】Electric KLEVELAND ゴーグル【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 21時 30分に出品され03月23日 21時 30分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在860件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 友人から新品で譲り受けたものになります。

定価は22000円です。レンズはゴールドミラーです。

今お金がなく早めに売りたい為このお値段でおだししています。



【高性能レンズ】

KLEVELANDモデルは、ミラー加工されたレンズを採用しており、視界をクリアに保ちながら、紫外線を効果的にカットします。



【快適なフィット感】

柔らかいフォームパッドが顔にフィットし、長時間の使用でも快適です。ストラップは調整可能で、ヘルメットとの相性も抜群です。



【スタイリッシュなデザイン】

稲妻模様のストラップが特徴的で、個性的なスタイルを演出します。収納袋も付属しており、持ち運びにも便利です。



- ブランド: Electric

- モデル名: KLEVELAND

- レンズカラー: ミラー

- 付属品: 収納袋

- ストラップデザイン: 稲妻模様



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし