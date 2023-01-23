『Dyptiqueディプティック フルールドポー 香水オードパルファム&クリーム【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 00時 02分に出品され03月27日 00時 02分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在850件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 人気シリーズ···オードパルファン



種類···フルール ドゥ ポー



種類···オードパルファム



総容量···50〜99ml



容器の形状···スプレー



香水2023年10月購入

ハンドクリーム2023年11月購入



香水残量は写真をご確認下さい。ハンドクリームは2回プッシュしたのみでほぼ未使用です。

香水のベースに使用すると、香り立ちが柔らかく、香りの持ちもとても良くなります。

直営店購入レシートは、個人情報を切り抜いた上でのお渡しとさせていただきます。



年間ノベルティのフィギュエキャンドルも未開封でお付けします。



お値下げ不可。即購入可。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディプティック