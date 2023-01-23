『極美品 90s POLO RALPH LAUREN ダウンジャケット L 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 12時 56分に出品され03月31日 12時 56分に終了予定です。即決価格は15,759円に設定されています。現在882件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



♣︎商品番号♣︎

24H3101



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当店全て一点物ですのでお早めにどうぞ^_^

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#Chameleonのダウン



♣︎ブランド♣︎

POLO RALPH LAUREN ポロラルフローレン

90s ダウンジャケット 極厚 肉厚 フルボリューム

ショート丈 タイ製 ロゴ刺繍 ポニー ヌプシ スカイライナー



♣︎カラー♣︎

ブラック



♣︎素材♣︎

表地 ナイロン100%

裏地 ナイロン100%

中綿 ダウン80%、フェザー20%



♣︎サイズ♣︎

表記サイズL

肩幅 約59cm

身幅 約70cm

袖丈 約65.5cm

着丈 約70cm



♣︎状態♣︎

内側のタグ左横に引っかかり傷ありますが、

全体的に使用感少なく、

目立つ傷や汚れなく綺麗だと思います。



日本流通自主管理協会加盟店（AACD）の大手リユースショップで鑑定済みの正規品となります。



♣︎梱包・配送♣︎

※簡易包装にて24時間以内の発送に努めております！



♣︎その他♣︎

※即購入・早朝深夜に関わらずご購入ください♪

※計測値の多少の誤差はご了承ください。

※素人での写真撮影・自宅保管の為、わずかな誤差等を許せない方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品

90s

POLO

RALPH

LAUREN

ダウンジャケット

L

黒