『GIORGIO ARMANI ジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月27日 00時 00分に出品され03月27日 00時 00分に終了予定です。即決価格は109,200円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2019年モデル

定番の形で毎年出ています。

ネイビー

46サイズ Mサイズと同じ

新宿伊勢丹で主人購入

2〜3回会食時に着用しただけでクリーニング済みです。

ハンガーとコートケースもあります。

購入金額46万くらいでした 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ジョルジオアルマーニ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ GIORGIO

ARMANI

ジャケット