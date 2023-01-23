『Columbia 90s CONVERT Nylon Jacket【お歳暮】』はヤフオクでから04月07日 23時 56分に出品され04月07日 23時 56分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細

Columbia / 90s





コロンビアの中でもファッションよりなデザインの多い”CONVERT”です。”CONVERT”(コンバート)とは90年代に誕生したスノボーウェアラインで、こちらはハーフ丈仕様となります。コロンビアのロゴが苦手な方が多いみたいですが、こちらはCONVERTロゴのみでシンプルに着用できます。広めの身幅で中に着込めるように設計されています。薄手なので使える時期は多そうです。グローブをした状態でも開閉しやすいリングジップを使用。太目の袖はごつめのグローブをしてももたつきづらくなっており、着用した時の独特の袖の広さが特徴です。裾にはドローコードがあるためシルエットの調整可能。





Made in Philippines





size M

着丈 : 80cm

身幅 : 65cm

肩幅 : 57.5cm

袖丈 : 63cm



着用モデル

176cm /65kg





Nylon 100%





【B】 - 着用感が少なく、汚れ・ダメージ・色褪せ等の無いまたは軽微な良好状態





ゆったりと着用できます。

インナーにスウェットを楽々着れます。

着丈はお尻が隠れるくらいの丈感。



ドローコードで着丈調整可能です。素材...ナイロン

カラー...ブルー

柄・デザイン...無地

フード...フードあり（取外し不可）



#STUDIOKNK

Eddie Bauer

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OLD GAP

Champion

CARHARTT

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Ralph Lauren

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Columbia

WOOLRICH

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90s

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古着 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: コロンビア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Columbia

90s

CONVERT

Nylon

Jacket