『【 supreme 】ステンカラーコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 20時 32分に出品され03月03日 20時 32分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 supreme ステンカラーコート



Lサイズ



春先や秋口に着ていただける、薄手のステンカラーコートです。

目立つキズや汚れはありませんが、中古品になりますので、古着として着ていただければと思います。

もともと少し古着のような風合いの味のあるブラックで、カジュアルやストリート、きれいめなスタイルにも合わせやすいコートです。

シンプルなデザインなので、普段supremeの商品をあまり着ない方でも、一着あると長年着ていただける商品だと思います。



他にもsupremeの商品などを出品していて、まとめ買い割引きなどもありますので良かったらご覧いただけると嬉しいです。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【

supreme

】ステンカラーコート