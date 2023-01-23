『SUPREME Lafayette Reflective DownJacket【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 19時 54分に出品され04月29日 19時 54分に終了予定です。即決価格は42,500円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シュプリーム SUPREME 21AW Lafayette Reflective Down Jacket Multicolor ラファイエット リフレクティブ ダウン ジャケット

【表記サイズ】M



【素材】シェル：ポリエステル100% 詰物：ダウン80%、フェザー20% 裏地：ポリエステル100%

【色】マルチカラー



あまり着る機会がなかった為出品します。

特に目立った汚れやプリントの傷などはないと思います。

配送に関してはある程度コンパクトにして発送させてもらいます。

その他質問などございましたらお気軽にお声掛けください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SUPREME

Lafayette

Reflective

DownJacket