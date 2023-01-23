『NANO universe 西川ダウン®︎ ストレッチロングシェイプダウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 15時 39分に出品され05月02日 15時 39分に終了予定です。即決価格は22,666円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 試着しただけのタグ付き未使用品で、

カラーはグレージュです。



【以下、公式サイトより抜粋】



『ふくらみを抑えた女性らしいシルエット』



西川ダウン(R)で定番人気のウエストシェイプ型ロングダウンに新型が登場。ふくらみを抑えた細めのダウン幅ですっきり仕上げたシルエットが、女性らしく映える1枚。高見えするラクーン風のフェイクファーは着脱可能なので、ロングシーズン頼れるのも魅力的。定番的なデザインだからこそ、よりすっきり女性らしく見えるよう、シルエットやバランスにこだわった逸品です。



―DETAIL―

・西川ダウン(R)で定番人気のウエストシェイプ型ロングダウンに新型が登場

・細めのダウン幅と高めのウェスト位置がスタイルアップ効果を発揮

・ふくらみを抑えてすっきりさせた女性らしいシルエット

・シンプルな中にさりげなく効かせる拘りのポケットディテール

・高見えするラクーン風の毛足の長いフェイクファーを使用

・フードのファーはスタイルに合わせて取り外しが可能

・通勤や学校行事にも重宝するエレガントなルックス

・裏地有り



―FABRIC (羽毛)―

・一般的なダックと比べ約2倍の飼育期間を有するフレンチダックを使用

・かさ高に富んだ良質な羽毛

・国内で丁寧に洗浄/乾燥/選別した独自のフレッシュアップ加工(R)

・保温性が高く、綺麗が長持ちする上質なダウン

・長く衛生的に使用することができる抗菌加工

・今季から採用したファインバブル活性水で、更にきれいな羽毛



―FABRIC (表面)―

・ふくらみ感がありしっかりとフォルムを作れる肉感のナイロンストレッチ素材

・優れたストレッチ性と独特な風合いが特徴

・マットで高級感のある肌触り

・ポケットの袋布には赤外線反射で熱をキープする機能素材を使用

・静電気が起きにくい放電テープを内側の見えない箇所に採用

・撥水加工有り



nishikawaDOWN(R)

羽毛布団のプロフェッショナルである西川との毎年大好評のコラボレーションダウンウエア。



素材

表地: ナイロン78％, ポリウレタン22％

裏地: ナイロン100%

詰物: ダウン90%, フェザー10%

ファー部分: ポリエステル100％



重さ

935g



原産国

中国製



肩幅···39cm

身幅···48.8cm

袖丈···60.5cm

着丈···90cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ NANO

universe

西川ダウン®︎

ストレッチロングシェイプダウン