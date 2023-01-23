『NANO universe 西川ダウン®︎ ストレッチロングシェイプダウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 15時 39分に出品され05月02日 15時 39分に終了予定です。即決価格は22,666円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|S
|ブランド:
|ナノユニバース
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¥ 7800
TATRAS POLITEAMAタトラス ポリテアマ ダウンコート ネイビー
¥ 13800
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¥ 7098
落札価格22666円
509 入札履歴
終了
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