『【美品】Aquascutum ロング ベルテッド ガウンコート チェック M【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 16時 52分に出品され03月24日 16時 52分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【商品】

Aquascutum / アクアスキュータム

ウール チェックガウンコート ロング丈 ラグランスリーブ



アクアスキュータムのロングガウンコートです♪

アクアスキュータムらしいチェック柄が特徴的で、ラグランスリーブになっているため、肩ひじ張らずにゆったりとしたサイズ感で着用することができ、近年トレンドにもなっているスウェットパンツとの相性がバツグンです！



【カラー】

ネイビー × レッド



【サイズ】

Mサイズ

裄丈 約80cm

身幅 58cm

着丈 約106cm



【素材】

ウール 90%

ナイロン 10%



【状態】

目立った汚れや傷の見受けられない美品です♪

あくまで中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。



ご検討よろしくお願いいたします(^^)



Rene ANAYI Diagram NATURAL BEAUTY BASIC Deuxieme Classe ADORE ENFOLD 23区 組曲 Theory kate spade UNTITLED mame Drawer TOGA

IENA DRESSTERIOR Mila owen ETRO FOXEY MaxMara LAISSE PASSE Chesty AMERI VINTAGE LEONARD LE CIEL BLEU FRAY i.D CELFORD

TICCA INDIVI ISABEL MARANT ETOILE Paul ka

Laguna Moon SNIDEL casa fline mariha LIMI Feu ELIN mizuiro ind eimy istoire RIM.ARK HYKE AURALEE Ron Herman alice+olivia J&M DAVIDSON

sacai nagonstans green label relaxing murral

ATON UNITED TOKYO Ralph Lauren

BURBERRY ユニクロ H&M ZARA 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アクアスキュータム

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【美品】Aquascutum

ロング

ベルテッド

ガウンコート

チェック

M