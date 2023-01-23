『SUN/kakke Arrow2 size S【お歳暮】』はヤフオクでから04月11日 05時 39分に出品され04月11日 05時 39分に終了予定です。即決価格は13,338円に設定されています。現在719件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サンカッケーの名作Arrow2になります。

タグ等はございません。コートのみとなります。

定価132,000円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: サンカッケイ カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ SUN/kakke

Arrow2

size

S