『自作キーキャップ 波2 Winキー用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 14時 22分に出品され03月31日 14時 22分に終了予定です。即決価格は4,600,000円に設定されています。現在401件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※Windowsキーなどに



波のデザインの自作キーキャップ(アルチザンキーキャップ)です。



ラメ入りのベースで、上面はトップコートで仕上げてあります。



右上から左下にかけて濃くなるようなグラデーションが少し入っています。



一般的なメカニカル軸(CherryMX軸)に対応しています。



自作したものですので、気泡や傷、ホコリ等入っている可能性、軸の緩みやずれなどがある場合があります。ご了承の上ご検討ください。

数量や商品の誤送以外での返品交換対応はいたしかねます。



質問等はお気軽にどうぞ！ 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし