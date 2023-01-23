『hermes_man様専用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月08日 09時 48分に出品され05月08日 09時 48分に終了予定です。即決価格は165,000円に設定されています。現在711件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 平野紫耀さん着用の注目を集めるニットです。



エルメスの代名詞とも言えるスカーフ生地が使用されたタートルネック。



肌触りの良い生地にアシンメトリーなデザインが大変オシャレです。





購入時期: 2023年12月国内正規店で購入



状態: 新品未使用



素材: シルク、カシミア



サイズ: Lサイズ



付属品: 箱、袋





【サイズ】

着丈約62㎝、身幅約53㎝

袖丈約68㎝、肩幅約48㎝ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ hermes_man様専用