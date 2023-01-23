『スカーフ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 09時 32分に出品され04月13日 09時 32分に終了予定です。即決価格は5,499,999円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今迄１度も使用していません。生地は少ししっかりしています



カラー...ピンク



柄・デザイン...花柄 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

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小物 タグ スカーフ