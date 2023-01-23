『値下 DRAWER ドゥロワー ダッフル コート 38【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 08時 08分に出品され03月08日 08時 08分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在873件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 12/1.2.3は引越のため発送できかねますm(_ _)m



ハウンドトゥース柄は珍しいです。

コットンウール素材のため軽く

季節は春、秋、冬の3シーズン使えます！



S.Mサイズの方にオススメ

ハンガー、コートカバーお付けします。



トゥモローランド

イエナ スピック

エストネーション

ユナイテッドアローズ

ドゥーズィーエムクラス

Sサイズ

etc．．．お好きな方に 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ドゥロワー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 値下 DRAWER

ドゥロワー

ダッフル

コート

38