『ウールリッチ ダウン Ｓ【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 18時 06分に出品され03月05日 18時 06分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ウールリッチの直営店で12万円程で購入しました。

プード、ファーは取り外し可能です。

ファーは、2回しか使用しておらず、しまっていたため綺麗です。

ポケット部分が少し擦れがあります。





種類···ダウンコート/ジャケット

素材(詰め物)···ダウン

カラー···ブラック

着丈···ロング 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ウールリッチ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ウールリッチ ダウン Ｓ