『duvetica kappadue 42 ブラック 未使用品 大幅にお値下げ中【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 03時 08分に出品され03月12日 03時 08分に終了予定です。即決価格は40,480円に設定されています。現在797件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧ありがとうございます。

こちらはDUVETICA kappa

サイズは42

カラーはブラック



肩幅：41cm

身幅：50cm

袖丈：61cm

着丈：82cm



今、ダウンコート部屋を整理しております。

大幅にお値下げさせて頂いております。





シャイニーナイロン特有の艶と光沢感が何よりも魅力です。

また、フランス・ペリゴール地方で飼育された最高品質のグレイグースダウンを使用し抜群の保温性と軽さも兼ね揃えています。今まで使っていたダウンが嘘のような軽さ



ウェストを細身にする事ですっきりとしたシルエットが生まれ

ダウンボリュームを感じない上品な仕上がりで

コーディネートスタイルを選びません。



また、フード内のドローコードでフードボリュームの調節も可能です。



ダブルジップ仕様のフロントや、ファスナー付きのサイドポケットなど

利便性の高さも然る事ながら

ゴムシャーリングで冷気を通さない本格的な機能性も兼ね揃えております。



kappa特有のセミロングのシルエットは、とても、大人らしいかわいさがあります！

お探しの方やお好きな方は是非この機会にご検討ください。kappadueの最終モデルになります。





お品物としましては新品未使用品ですが、一度人の手に渡っている関係上、中古品だということをご理解頂ける方のみご購入お願い致します。



NO6300





#300記念実施中ページのダウンコート商品一覧はこちら 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: デュベティカ カラー: ブラック系/グレイ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ duvetica

kappadue

42



ブラック 未使用品 大幅にお値下げ中