『mont-bell モンベル ネージュダウンパーカー メンズ L 美品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 06時 49分に出品され03月31日 06時 49分に終了予定です。即決価格は23,760円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



mont-bell モンベル ネージュダウンパーカー

サイズ:L

収納袋は有りません。





昨年、県内のmont-bell店舗にて購入し

2,3度着用しました。

とても気に入っていたため、大事に着ていました。

目立つ汚れ等も無く、美品かと思います。

少し迷いがあり出品を途中で取り消すかもしれません。



よろしくお願いします。



【高い保温性】

このmont-bellのダウンジャケットは、優れた保温性を提供し、寒い環境でも快適に過ごすことができます。



【軽量でコンパクト】

軽量な素材を使用しており、持ち運びが容易で、アウトドア活動にも最適です。



【スタイリッシュなデザイン】

青緑の色合いが特徴的で、カジュアルなスタイルにも合わせやすく、日常使いにも適しています。



- ブランド: mont-bell

- サイズ: L

- 色: 青緑

- デザイン: ダウンジャケット

- フード: フード付き





種類···ダウンジャケット



性別···メンズ



特徴···保温/防寒 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: モンベル

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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登山ウェア・アウトドアウェア タグ mont-bell

モンベル ネージュダウンパーカー メンズ

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