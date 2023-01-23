『pom ponette junior ファーコート ライナー付 S 140㎝【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 01時 32分に出品され03月06日 01時 32分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在796件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一度袖を通しただけなので、ほぼ未使用で綺麗です。

裏地のキルティング、ファーは取り外せます。

Aラインで上品な印象のコートです。



- 色: ネイビー

- 素材: ウール

- 裏地: キルティング



フード···フードあり（取外し可）



着丈···ミドル



季節感···冬



種類···ファーコート 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>コート 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 140cm