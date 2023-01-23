『ハリスツイード ヘリンボーン イギリス製生地 ウール ステンカラーコート ブルー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 15時 33分に出品され03月24日 15時 33分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|ハリスツイード
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落札価格8970円
751 入札履歴
終了
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