『ハリスツイード ヘリンボーン イギリス製生地 ウール ステンカラーコート ブルー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月24日 15時 33分に出品され03月24日 15時 33分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ～以下必ずご確認の上ご購入をよろしくお願いいたします。～



・当店レディース商品は基本的に、ユニセックスとして“メンズカテゴリ、メンズサイズ“で統一しております。



・当店の商品は古着ですので、すべて“実寸サイズ“を基に表記サイズを記載しております。必ず実寸サイズをご確認の上ご購入くださいませ。



・写真は実物、スマホで撮影しております！



・こちらは、厳選した一点物になります。できる限り１～２日以内に発送しております（＊土日祝を除く）





【ブランド】

【カテゴリ】ステンカラーコート

【ポイント】ヘリンボーン

【カラー】青

【素材】ウール100%

【状態】目立った傷や汚れなし。

【管理番号】#g0565-3278

【サイズ】L相当（あくまで目安の表記サイズですので、実寸サイズを必ずご確認の上ご購入下さいませ）



#古着ですので、下記の実寸を参考にして下さいませ。



肩幅48

身幅56

袖丈64(＊ラグラン袖の場合は裄丈)

着丈84(＊着丈は「背面の首の付け根中央（バックネックポイント）から裾までの長さ」です。リブや襟やフードは含みません。)





#当店で扱っている商品は全てUSED品になりますので、多少の使用感、毛玉、匂いなどある場合がございます。

古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くよう、お願い致します。



#当店で出品しているブランド品の購入先は真贋鑑定済みなのでご安心下さい

ないとは思いますが、万が一偽物(コピー)だった場合、写真と明らかに違う商品が届いた場合、状態があきらかに画像や記載と違う場合はこちらの送料負担でキャンセル、返金処理させていただきますのでご安心ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ハリスツイード

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ハリスツイード

ヘリンボーン

イギリス製生地

ウール

ステンカラーコート

ブルー