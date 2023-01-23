『Bz 稲葉浩志着用 マウンテンダウンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 22時 46分に出品され03月12日 22時 46分に終了予定です。即決価格は16,280円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACEのマウンテンダウンジャケットになります。

カラーはユーティリティブラウンでサイズはLサイズになります。

着用回数は試着も合わせて2回になります。

Bzの稲葉さんもプライベートで着用されていました。

質問等ございましたらコメントよろしくお願いします。



肩幅 53cm

身幅 63cm

着丈 78cm



#稲葉着用

#稲葉浩志

#THENORTHFACE

#マウンテンダウンジャケット

#ユーティリティブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Bz

稲葉浩志着用 マウンテンダウンジャケット